Путина просят навсегда вернуть Волгограду имя Сталинград

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило обращения к российскому президенту Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с инициативой переименовать Волгоград в Сталинград.
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