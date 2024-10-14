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Мещеряков — о заявлении президента киевского «Локомотива»: «Такие слова — это диагноз»

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента киевских железнодорожников Александра Егорова о том, что московский клуб своровал название и традиционные цвета команды.

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