Ночь музеев, семейный отдых и Студия Союз! Афиша мероприятий Рязани на 17-18 мая 

Рассказываем, куда сходить всей семьей в эти вновь теплые и душевные деньки. Отгремели все самые масштабные события, посвящённые Дню Победы, однако это совсем не значит, что новые майские выходные не готовят нам чего-то замечательного! Рассказываем, куда сходить всей семьей в эти вновь теплые и душевные деньки.