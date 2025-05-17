Ночь музеев, семейный отдых и Студия Союз! Афиша мероприятий Рязани на 17-18 мая 

Рассказываем, куда сходить всей семьей в эти вновь теплые и душевные деньки. Отгремели все самые масштабные события, посвящённые Дню Победы, однако это совсем не значит, что новые майские выходные не готовят нам чего-то замечательного! Рассказываем, куда сходить всей семьей в эти вновь теплые и душевные деньки.
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