Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу

Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу

Губернатор региона Игорь Кобзев доложил главе МЧС России, Председателю Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александру Куренкову о прохождении на территории Приангарья пожароопасного сезона.

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