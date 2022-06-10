Глава МЧС России Александр Куренков и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу

Губернатор региона Игорь Кобзев доложил главе МЧС России, Председателю Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александру Куренкову о прохождении на территории Приангарья пожароопасного сезона.