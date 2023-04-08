Глава ЛДПР Слуцкий о военкоре Татарском: жил как герой и умер как герой

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя Максим Фомин), погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге, отметил, что военкор жил как героя и умер как герой.