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Глава ЛДПР Слуцкий о военкоре Татарском: жил как герой и умер как герой

Глава ЛДПР Слуцкий о военкоре Татарском: жил как герой и умер как герой

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе церемонии прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя Максим Фомин), погибшим в результате теракта в Санкт-Петербурге, отметил, что военкор жил как героя и умер как герой.

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