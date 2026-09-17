Калужский «Биотех Росва» и «Грейн Оушен» заключили мировое соглашение

Спор между АО «Биотех Росва» и ООО «Грейн Оушен» на сумму 41,36 млн рублей завершился мировым соглашением, утвержденным Арбитражным судом Брянской области.
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