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Калужские новости

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Калужский «Биотех Росва» и «Грейн Оушен» заключили мировое соглашение

Калужский «Биотех Росва» и «Грейн Оушен» заключили мировое соглашение

Спор между АО «Биотех Росва» и ООО «Грейн Оушен» на сумму 41,36 млн рублей завершился мировым соглашением, утвержденным Арбитражным судом Брянской области.

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