Домашние львы Берберовых, или Трагедия, которая не должна была произойти

Лев — это самый неподходящий для домашнего содержания зверь. Крупный, прожорливый, шумный, а главное, смертельно опасный хищник, живущий в городской квартире — огромная редкость, поэтому лев Кинг и его хозяева, семья Берберовых, стали в СССР знаменитостями.