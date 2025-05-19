Домашние львы Берберовых, или Трагедия, которая не должна была произойти

Лев — это самый неподходящий для домашнего содержания зверь. Крупный, прожорливый, шумный, а главное, смертельно опасный хищник, живущий в городской квартире — огромная редкость, поэтому лев Кинг и его хозяева, семья Берберовых, стали в СССР знаменитостями.
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