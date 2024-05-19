Председатель СК требует объяснений по делу сироты из Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к руководителю следственного управления СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорову с требованием предоставить доклад о непредоставлении жилья сироте из Бурятии, которая находится в ожидании более 10 лет.
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