Обращение Главы Смоленской митрополии митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора по случаю дня Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» Ваши Преосвященства, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, жители Смоленщины! Сердечно поздравляю всех вас с наступающим праздником в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» – одной из главных святынь Русской Православной Церкви.