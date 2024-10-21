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ЦИК Молдавии: 27 из 36 районов Молдавии выступили против вступления в ЕС

ЦИК Молдавии: 27 из 36 районов Молдавии выступили против вступления в ЕС

Первый тур президентских выборов в Молдавии завершился без полноценной победы одного из кандидатов. По результатам обработки 98% протоколов, лидирует Майя Санду с 41,9% голосов, следом идет Александр Стояногло - 26,3%.

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