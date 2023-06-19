CNN: Учёные сообщили о пользе малых доз алкоголя для работы сердца и мозга

Специалисты в сфере кариологии из расположенного в Соединённых Штатах Бостона пришли к выводу о том, что не слишком большие дозы алкогольных напитков способны улучшить функционирование мозга и повлечь снижение вероятности болезней сердца и сосудов.
Специалисты в сфере кариологии из расположенного в Соединённых Штатах Бостона пришли к выводу о том, что не слишком большие дозы алкогольных напитков способны улучшить функционирование мозга и повлечь снижение вероятности болезней сердца и сосудов.
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