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CNN: Учёные сообщили о пользе малых доз алкоголя для работы сердца и мозга

CNN: Учёные сообщили о пользе малых доз алкоголя для работы сердца и мозга

Специалисты в сфере кариологии из расположенного в Соединённых Штатах Бостона пришли к выводу о том, что не слишком большие дозы алкогольных напитков способны улучшить функционирование мозга и повлечь снижение вероятности болезней сердца и сосудов.

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