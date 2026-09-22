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Татар-информ

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Легенды сборной России встретятся с фанатами перед игрой России с Ираном

Легенды сборной России встретятся с фанатами перед игрой России с Ираном

Фото: rfs.ru Перед матчем Россия — Иран, который состоится 29 сентября в Казани, у болельщиков появится уникальная возможность: пообщаться с легендами российского футбола.

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