Путин обратился к Федеральному собранию. Онлайн

Как заявили в Кремле, послание во многом можно будет считать предвыборной программой. По словам Пескова, Путин решил озвучить тезисы, рассчитанные на период после 2030 годаВ четверг, 29 февраля, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.