Экипаж Никиты Мазепина остановился в шаге от победы во второй гонке ALMS в Сепанге

Мазепин, вторая гонка в Сепанге99 RacingРоссийский пилот Никита Мазепин и его напарники по экипажу 99 Racing Луис Делетраз и Ахмад Аль-Хартли завершили на подиуме вторую гонку стартового этапа Азиатской серии Ле-Ман-2023/24 в Сепанге.