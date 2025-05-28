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Зумеры бросились заниматься одним хобби

Зумеры бросились заниматься одним хобби

За последние несколько лет интерес зумеров к домашнему садоводству вырос на 73 процента. О том, что представители поколения Z практически бросились заниматься одним видом хобби, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.

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