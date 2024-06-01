«Взрослое стало детским». Главный педиатр рассказала как молодеют болезни

Во всем мире ежегодно 1 июня отмечают «Международный день защиты детей». Что изменилось в педиатрии, чем помогут врачи и что могут сделать сами родители для физического и психологического здоровья детей, aif.
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