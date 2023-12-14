Без электричества в Ростовской области остаются восемь тысяч человек

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, число населенных пунктов в области, где нет электричества из-за непогоды, сократилось до 18, без света остаются восемь тысяч человек, сообщает ТАСС.
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