Как ученые заглядывают в турбулентную «воронку» M87*? Новые наблюдения аккреционного потока черной дыры

Вы когда-нибудь задумывались, что творится вокруг черной дыры? Не той, что красуется на картинках учебников, а настоящей, живой, с бушующими потоками вещества? Что ж, ученые из коллаборации «Телескоп горизонта событий» (EHT) сделали еще один шаг к разгадке этой космической тайны, и результаты, честно говоря, впечатляют.