🔨В Севастополе на улице Демидова уложили историческую брусчатку на 95% На улице, протяжённостью 145 метров, осталось создать стыки, установить бордюры и убрать временные дорожные знаки.
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