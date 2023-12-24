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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Простой и очень вкусный рецепт лимонного пирога

Время приготовления: ~50 мин. Время охлаждения: ~3-4 часа На 8 порций нам потребуется: Для песочного теста: 200 г муки, 1 щепотка соли, 80 г сахара, 1 яйцо, 150 г сливочного масла Кроме того: жир для смазывания формы, бобовые для выпекания теста, 3 яйца, 150 г сахара, цедра и сок 2 лимонов, 150 г ….

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