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Царьград

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Ураган оставил без света более 75 тыс. жителей Красноярского края

Ураган оставил без света более 75 тыс. жителей Красноярского края

Сильный ураган оставил более 75 тысяч жителей Красноярского края без электроснабжения. Ветер с порывами до 33 м/с нарушил работу 379 социальных объектов и вызвал чрезвычайную ситуацию в Минусинске.

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