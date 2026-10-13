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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Хэйс: «Миллер 100% заиграет в НХЛ и будет выходить в топ-4, он лучший защитник КХЛ с огромным отрывом. Я никогда не играл с хоккеистом с таким катанием»

Кевин Хэйс высоко оценил навыки защитника «Ак Барса» Митча Миллера . «Митч Миллер – невероятный хоккеист.

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