У Воробьева скандал с душком рейдеров: причём тут ПИК?

Малоизвестная компания, связанная с проверенным на причастность к терроризму, угрозе убийством и причинению вреда Кировым, попыталась отсудить земли под амбициозный проект «Юнити Парк», которые воробьевским выделила еще Наталья Комарова без торгов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии