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У Воробьева скандал с душком рейдеров: причём тут ПИК?

У Воробьева скандал с душком рейдеров: причём тут ПИК?

Малоизвестная компания, связанная с проверенным на причастность к терроризму, угрозе убийством и причинению вреда Кировым, попыталась отсудить земли под амбициозный проект «Юнити Парк», которые воробьевским выделила еще Наталья Комарова без торгов.

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