"Жара в обоих смыслах Вот так бывает в жизни! Лето, но не дома Время быть на фронте".
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"Жара в обоих смыслах Вот так бывает в жизни! Лето, но не дома Время быть на фронте".
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