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Царьград

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В Новосибирске нашли машину женщины, убитую вместе с дочкой бойцом MMA

В Новосибирске нашли машину женщины, убитую вместе с дочкой бойцом MMA

Мигрант помог женщине приобрести иномарку, потом расправился с семьёй, а машину продал.В Новосибирске нашли иномарку женщины, которую вместе с 5-летней дочкой убил боец ММА, помогавший ей с покупкой машины.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Надеюсь скоро глаз тигра превратится в очко осла.
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16 час.

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