В Новосибирске нашли машину женщины, убитую вместе с дочкой бойцом MMA

Мигрант помог женщине приобрести иномарку, потом расправился с семьёй, а машину продал.В Новосибирске нашли иномарку женщины, которую вместе с 5-летней дочкой убил боец ММА, помогавший ей с покупкой машины.
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