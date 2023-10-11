Кто сильнее, тот и прав? Или, каждому воздастся по делам его?

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Владимир Акулов

­Двойные стандарты - в природе вещей, в самой реальности ... *Медведь * в лесу может делать с *зайцем* всё, что хочет ... Но *заяц* с *медведем* такое себе позволить не может... Фактор СИЛЫ в отношениях государств определяет всё... Но ставка на СИЛУ , на насилие - в этом сущность фашизма, основной *иероглиф* фашизма... © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223101200064