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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Кто сильнее, тот и прав? Или, каждому воздастся по делам его?

Кто сильнее, тот и прав? Или, каждому воздастся по делам его?

Наше МИД призывает к дипломатии. А о чем здесь, позвольте, договариваться, если в райских садах все живут по принципу демонстрации и применения собственной силы? Кстати, Израиль же включен в райский сад.

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ВА
Владимир Акулов
­Двойные стандарты - в природе вещей, в самой реальности ... *Медведь * в лесу может делать с *зайцем* всё, что хочет ... Но *заяц* с *медведем* такое себе позволить не может... Фактор СИЛЫ в отношениях государств определяет всё... Но ставка на СИЛУ , на насилие - в этом сущность фашизма, основной *иероглиф* фашизма... © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223101200064
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