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Великобритания вводит беспрецедентные, но «безопасные» санкции против теневого флота РФ

Великобритания вводит беспрецедентные, но «безопасные» санкции против теневого флота РФ

Новый санкционный закон считается крупнейшим британским пакетом ограничений. На него возложена надежда по замедлению экспорта российского сырья и обездвиживанию крупного нефтеналивного флота РФ, который до сих пор успешно поставляет заказчикам миллионы баррелей.

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