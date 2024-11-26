Великобритания вводит беспрецедентные, но «безопасные» санкции против теневого флота РФ

Новый санкционный закон считается крупнейшим британским пакетом ограничений. На него возложена надежда по замедлению экспорта российского сырья и обездвиживанию крупного нефтеналивного флота РФ, который до сих пор успешно поставляет заказчикам миллионы баррелей.