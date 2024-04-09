Промсвязьбанк подписал соглашение о работе в Гагаузии карт "Мир"

Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение об обеспечении Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) возможностью трансграничных платежей с использованием работающей в России платежной системы "Мир".
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