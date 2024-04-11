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Актриса Татьяна Васильева заявила, что Собчак недостойна брать у нее интервью

Актриса Татьяна Васильева заявила, что Собчак недостойна брать у нее интервью

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Валерии Гай Германики, Народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева заявила, что не стала бы участвовать в интервью с телеведущей Ксенией Собчак, поскольку считает ее недостойной этого.

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