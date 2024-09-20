WSJ: США не уверены, что соглашение ХАМАС и Израиля когда-либо будет достигнуто

Официальные лица США не уверены, удастся ли вообще когда-либо урегулировать палестино-израильский конфликт, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не способна содействовать сделке сторон конфликта.
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