Операторы дронов группировки «Днепр» поразили пехоту ВСУ на ореховском направлении

Подобные беспилотники точечно уничтожают любую цель Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Днепр» ликвидировали пехоту украинской армии на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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