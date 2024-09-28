Просьбы Зеленского увязли в американской предвыборной драме

Поездка украинского лидера в США омрачена напряженностью предвыборной кампании 2024 года. Киев ищет дополнительную поддержку, поскольку конфликт приближается к свой третьей зиме, которая рискует быть самой сложной для подопечных Запада.
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