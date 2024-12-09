ФСБ показала кадры пресечения деятельности международной сети колл-центров

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео с кадрами пресечения деятельности международной сети колл-центров, которые действовали в интересах экс-министра обороны и основателя компании «Милтон-групп» Грузии Давида Казерашвили.
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