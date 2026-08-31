Оранжевый салон, люк и 129 сил: в продажу вышел новый недорогой седан

У одного из дилеров во Владивостоке появилось объявление о продаже новых седанов . Этот автомобиль является наследником моделей Roewe 550 и 750, которые, в свою очередь, были лицензионной копией Rover 75 и использовали английские агрегаты.
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