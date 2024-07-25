"Пропаганда даже врать не стала": Атака на Одессу усилила метания в Киеве. Там ищут, на кого делать ставку

Новая удачная массированная атака на Одессу только усилила метания в Киеве. Там судорожно решают, на кого же сделать ставку – делая реверансы в сторону Дональда Трампа, Зеленский параллельно ищет возможность связаться с Камалой Харрис и шлёт дипломатов в Китай.