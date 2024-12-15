Летевший из Москвы в Самарканд самолет не смог приземлиться: причина

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из Москвы в Самарканд, был вынужден совершить незапланированную посадку в столице Узбекистана Ташкенте из-за низкой видимости и сильного снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии