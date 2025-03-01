Речь Джеффри Сакса в Европарламенте стала «холодным душем» для европейских политиков

25 февраля американский экономист, специальный советник генсека ООН Джеффри Сакс выступил в Европарламенте с речью, в которой затронул ключевые вопросы международной политики, безопасности и роли США в мировых конфликтах.
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