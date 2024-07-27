Число погибших в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах выросло до 11 человек

Число погибших в результате ракетного удара по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 11, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 27 июля, сообщает газета Times of Israel.
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