– Яшь барган саен уфтанырга түгел, сөенергә кирәк. Димәк, син яшисе

– Яшь барган саен уфтанырга түгел, сөенергә кирәк. Димәк, син яшисең. Яшең бармаса, син юк, дигән сүз.
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– Яшь барган саен уфтанырга түгел, сөенергә кирәк. Димәк, син яшисең. Яшең бармаса, син юк, дигән сүз.