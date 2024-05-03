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Интертат

2 подписчика
– Яшь барган саен уфтанырга түгел, сөенергә кирәк. Димәк, син яшисе

– Яшь барган саен уфтанырга түгел, сөенергә кирәк. Димәк, син яшисең. Яшең бармаса, син юк, дигән сүз.

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