Усилия «друзей» президента Украины Владимира Зеленского оказались направны, инициатива в решении украинского вопроса перешла к России, причем как на военном, так и на […] The post Клишас: усилия друзей Зеленского оказались тщетными first appeared on LentaMsk.
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