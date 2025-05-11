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LentaMsk.RU

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Клишас: усилия друзей Зеленского оказались тщетными

Усилия «друзей» президента Украины Владимира Зеленского оказались направны, инициатива в решении украинского вопроса перешла к России, причем как на военном, так и на […] The post Клишас: усилия друзей Зеленского оказались тщетными first appeared on LentaMsk.

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