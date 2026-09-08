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Аргументы недели

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40 миллионов кубометров воды направили на спасение розовых птиц в заповеднике Казахстана

40 миллионов кубометров воды направили на спасение розовых птиц в заповеднике Казахстана

Власти Казахстана направили 40 миллионов кубометров воды для спасения популяции фламинго. Эти редкие птицы обитают в Коргалжынском заповеднике, где расположено озеро Тенгиз — место их крупнейшего гнездования.

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