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РИАН: Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью

РИАН: Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбанов приехал в Россию осенью

Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, в котором погибли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник, приехал в Россию осенью, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

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