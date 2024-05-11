Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев

© РИА Новости . Стрингер Георгий Лучников Великобритания - союзник СССР во Второй мировой войне, после войны не выдала членов дивизии СС "Галичина", а, напротив, перевезла их из своей зоны оккупации в Германии к себе Сразу после окончания войны отношения между СССР и Великобританией были довольно интересными.