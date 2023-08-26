Вечер бокса Hardcore: Никулин против Акопяна, Штырков подерется с Ерохиным

Сегодня вечером на «ЦСКА Арена» (Москва) состоится турнир Hardcore Boxing. В главном событии пройдет титульный поединок между действующим чемпионом Hardcore на голых кулаках Лендрушем «Леко» Акопяном и действующим чемпионом промоушена в весовой категории до 79.