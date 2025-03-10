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Калужские новости

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В семи городах и селах Калужской области обновят общественный транспорт

В семи городах и селах Калужской области обновят общественный транспорт

Важное условие преобразования транспорта – это повышение уровня цифровизации, а именно внедрение цифровых решений по оплате проезда, систем видеонаблюдения в салонах транспорта и развитие системы диспетчеризацииВ Калужской области в 2025 году планируется обновление общественного транспорта.

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