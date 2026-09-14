Итоги саммита БРИКС 2026

12–13 сентября в Нью-Дели прошёл XVIII саммит БРИКС — первый после расширения объединения, который принимающая сторона провела в подчёркнуто сдержанном формате.
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