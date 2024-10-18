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Царьград

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Нулевые показатели алкотеста не спасли женщину от лишения водительских прав. Ситуацию объяснили юристы

Нулевые показатели алкотеста не спасли женщину от лишения водительских прав. Ситуацию объяснили юристы

Жительницу Приморского края лишили водительских прав, несмотря на отрицательные результаты алкотеста.

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