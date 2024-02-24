У американцев подгорает от того, что Путин подарил российский «Аурус» главе Северной Кореи Ким Чен Ыну.
США негодуют: от роскошного «Ауруса», подаренного Ким Чен Ыну, в Госдепе началась «бамбалейла»
Комментарии
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Мария Беликова
Вот ведь барыги пиндосы! Уже перевезли к себе производство Мерседес, из Германии. Не только оборудование, но и рабочих.
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14 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США...страна СКОТ...БАНДИТ и ПОДЛЕЦ.
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13 час.
Марина Козуб
Ну никак не даёт им жить спокойно Россия - всё на нервах: то Крым ушёл, не спросив разрешения, то Донбасс оказался непокорным, то "вата" ,которая всё не сдаётся, да ещё празднует День ПОБЕДЫ и обзавелась "Тополями" "Калибрами","Арматами", а теперь ещё подарки раздаёт своим друзья шикарные автомобили- "Аурус" Да. непослушная эта Россия, негодует госдеп США....Враги РОССИИ , не лопните от зависти! Не подавитесь своими санкциями!
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11 час.
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