США негодуют: от роскошного «Ауруса», подаренного Ким Чен Ыну, в Госдепе началась «бамбалейла»

Вот ведь барыги пиндосы! Уже перевезли к себе производство Мерседес, из Германии. Не только оборудование, но и рабочих.

Марина Козуб

Ну никак не даёт им жить спокойно Россия - всё на нервах: то Крым ушёл, не спросив разрешения, то Донбасс оказался непокорным, то "вата" ,которая всё не сдаётся, да ещё празднует День ПОБЕДЫ и обзавелась "Тополями" "Калибрами","Арматами", а теперь ещё подарки раздаёт своим друзья шикарные автомобили- "Аурус" Да. непослушная эта Россия, негодует госдеп США....Враги РОССИИ , не лопните от зависти! Не подавитесь своими санкциями!