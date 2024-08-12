Кристина Чуботару: "Измерять коррупцию в стране очень сложно" 

Измерять коррупцию в стране очень сложно, поскольку это латентный феномен. Такое мнение высказала адвокат, бывший заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы Кристина Чуботару, выступая в ток-шоу "Без галстуков" c Александром Стахурским на телеканале N4, передает Noi.