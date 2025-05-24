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Зарево огня, дым, гарь! Мощная комбинированная атака на Киев: но это только подготовка!

Зарево огня, дым, гарь! Мощная комбинированная атака на Киев: но это только подготовка!

Украинская столица переживает одну из самых интенсивных атак за всё время конфликта. Уже почти шесть часов продолжается массированный обстрел, сопровождающийся множественными взрывами — по данным очевидцев, в городе прогремели сотни залпов.

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